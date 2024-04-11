Мобілізація. У Міноборони окреслили план дій після набуття чинності закону

Ілюстративне фото (Джерело: Одеський ТЦК у Facebook)

Після того, як закон про мобілізацію набуде чинності, військовозобов'язаним протягом 60 днів слід буде оновити військово-облікові дані та мати при собі відповідні документи, виходячи на вулицю. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Треба буде протягом 60 днів оновити свої дані, мати при собі військово-облікові документи. На вимогу представників ТЦК, або поліціянтів та прикордонників, пред'явити ці документи. Тому слід бути готовими до різних варіантів розвитку подій", – сказав він.

Крім того, додав Лазуткін, скоро запрацює електронний кабінет, де українці зможуть дистанційно оновлювати дані. Реєстрація там добровільна і не є обов'язковою.

"Якщо ви одружилися, якщо у вас народилися діти, якщо ви змінили місце проживання, це можна буде завантажити завдяки цьому електронному кабінету", – пояснив речник Міноборони.

Крім того, Лазуткін наголосив, що під час війни кожен має бути у хорошій фізичній формі, тому радить українцям подбати про це, а також відвідати курси з тактичної медицини і переглянути вакансії на ресурсах у межах програми рекрутингу.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

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