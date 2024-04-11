Зеленський заявив, що закон про мобілізацію допоможе військовому керівництву

За словами президента, закон також вносить зміни для підтримки війська, яке постійно перебуває на фронті, зокрема завдяки ротаціям та відпусткам

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву. Про це на пресконференції у Вільнюсі заявив президент Володимир Зеленський.

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"На запит наших військ і військового керівництва є деякі зміни в мобілізації. І згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів, а також певні зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву", – сказав він.

Водночас, за словами Зеленського, ще до того, як ухвалили цей закон, будь-яка людина мобілізаційного віку, яка ухилялась від військової служби, "і так порушувала те чи інше законодавство".

Президент додав, що цей закон також вносить зміни для підтримки війська, яке постійно перебуває на фронті, зокрема завдяки ротаціям та відпусткам.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

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