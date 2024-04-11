Зеленский заявил, что закон о мобилизации поможет военному руководству

По словам президента, закон также вносит изменения для поддержки войска, постоянно находящегося на фронте, в частности благодаря ротациям и отпускам

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявил президент Владимир Зеленский.

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"По запросу наших войск и военного руководства есть некоторые изменения в мобилизации. И согласно этой мобилизации есть усиление контроля за уклонистами, а также определенные изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству", – сказал он.

В то же время, по словам Зеленского, еще до того, как был принят этот закон, любой человек мобилизационного возраста, уклонявшийся от военной службы, "и так нарушал то или иное законодательство".

Президент добавил, что этот закон также вносит изменения для поддержки войска, постоянно находящегося на фронте, в частности благодаря ротациям и отпускам.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

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