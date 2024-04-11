Член оборонного комітету Ради: Зараз демобілізація неможлива, Росія буде наступати
Зараз неможливо проводити демобілізацію, оскільки Україна має бути готовою до нового наступу російських окупаційних військ. Про це в коментарі LIGA.net заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський.
" <...> Зараз проводити демобілізацію неможливо. Росія збирається мобілізувати до літа 300 000, і буде десь наступати. Нам треба готуватися терміново", – сказав він.
За його словами, війську потрібен людський ресурс, і "не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна".
"Армії потрібні резерви. І от тоді логічно, що за три місяці буде ротація", – додав нардеп.
Загалом положення про демобілізацію викликало найбільше суперечок: спочатку цю норму не підтримав комітет з нацбезпеки, а згодом 227 нардепів проголосували за виключення, заявив Здебський.
- 9 квітня 2024 року стало відомо, що з нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що регулювали питання демобілізації. Початково планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації.
- 10 квітня парламентський комітет з питань нацбезпеки й оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців, і у ньому мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави.
- 11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
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