Член оборонного комітету Ради: Зараз демобілізація неможлива, Росія буде наступати

Юрій Здебський вважає, що розпуск армії не на часі, оскільки очікується новий наступ окупантів

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Зараз неможливо проводити демобілізацію, оскільки Україна має бути готовою до нового наступу російських окупаційних військ. Про це в коментарі LIGA.net заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський.

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" <...> Зараз проводити демобілізацію неможливо. Росія збирається мобілізувати до літа 300 000, і буде десь наступати. Нам треба готуватися терміново", – сказав він.

За його словами, війську потрібен людський ресурс, і "не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна".

"Армії потрібні резерви. І от тоді логічно, що за три місяці буде ротація", – додав нардеп.

Загалом положення про демобілізацію викликало найбільше суперечок: спочатку цю норму не підтримав комітет з нацбезпеки, а згодом 227 нардепів проголосували за виключення, заявив Здебський.

9 квітня 2024 року стало відомо, що з нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що регулювали питання демобілізації. Початково планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації.

10 квітня парламентський комітет з питань нацбезпеки й оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців, і у ньому мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави.

11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

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