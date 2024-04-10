Демобілізація. У Раді заклали вісім місяців на новий законопроєкт – речник Міноборони

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Парламентський комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців, і у ньому мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози і ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії триває", – сказав речник оборонного відомства.

Він наголосив, що окупанти продовжують наступати на всій лінії фронту, а послабляти наразі Сили оборони не можна.

За словами Лазуткіна, наразі є доручення від парламентського комітету – розробити впродовж восьми місяців новий законопроєкт про ротації і демобілізацію. У новому документі треба врахувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

Відповідаючи на уточнювальне питання про вісім місяців, які закладаються на розробку нового законопроєкту, речник Міноборони сказав: "Це є у висновку парламентського комітету – до восьми місяців".

За його словами, робота над новим законопроєктом виконуватиметься у взаємодії між Міноборони і Генштабом.

"Генеральний штаб, вочевидь, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка наразі є, і перспективами. І, знову ж таки, маємо відштовхуватись від усіх сценаріїв, в тому числі не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви чи десь буде послаблення оборони України", – додав Лазуткін.