Демобилизация. В Раде заложили восемь месяцев на новый законопроект – спикер Минобороны
Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев, и в нем должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
"Были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, угрозы и риски, которые возникают перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений сейчас очень много. В то же время мы должны понимать, что эскалация российской агрессии продолжается", – сказал спикер оборонного ведомства.
Он подчеркнул, что оккупанты продолжают наступать по всей линии фронта, а ослаблять Силы обороны сейчас нельзя.
По словам Лазуткина, на данный момент есть поручение от парламентского комитета – разработать в течение восьми месяцев новый законопроект о ротациях и демобилизации. В новом документе нужно учесть многие факторы, чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны.
Отвечая на уточняющий вопрос о восьми месяцах, которые закладываются на разработку нового законопроекта, спикер Минобороны сказал: "Это есть в заключении парламентского комитета – до восьми месяцев".
По его словам, работа над новым законопроектом будет выполняться во взаимодействии между Минобороны и Генштабом.
"Генеральный штаб, очевидно, владеет полной картиной и полной ситуацией, которая есть, и перспективами. И, опять же, должны отталкиваться от всех сценариев, в том числе не очень оптимистичных. Взвешиваются все моменты, чтобы не было такого, что где-то будут прорывы или где-то будет ослабление обороны Украины", – добавил Лазуткин.
- 9 апреля стало известно, что из нового мобилизационного законопроекта убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации. Первоначально планировалось установить граничный срок – 36 месяцев службы до демобилизации.
- Мобилизационный законопроект №10449 в целом должен быть рассмотрен на пленарной неделе 10-12 апреля.