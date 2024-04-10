Демобилизация. В Раде заложили восемь месяцев на новый законопроект – спикер Минобороны

Документ будет разрабатываться представителями Минобороны во взаимодействии с Генштабом, чтобы учитывать ситуацию на фронте

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Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев, и в нем должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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"Были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, угрозы и риски, которые возникают перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений сейчас очень много. В то же время мы должны понимать, что эскалация российской агрессии продолжается", – сказал спикер оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают наступать по всей линии фронта, а ослаблять Силы обороны сейчас нельзя.

По словам Лазуткина, на данный момент есть поручение от парламентского комитета – разработать в течение восьми месяцев новый законопроект о ротациях и демобилизации. В новом документе нужно учесть многие факторы, чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны.

Отвечая на уточняющий вопрос о восьми месяцах, которые закладываются на разработку нового законопроекта, спикер Минобороны сказал: "Это есть в заключении парламентского комитета – до восьми месяцев".

По его словам, работа над новым законопроектом будет выполняться во взаимодействии между Минобороны и Генштабом.

"Генеральный штаб, очевидно, владеет полной картиной и полной ситуацией, которая есть, и перспективами. И, опять же, должны отталкиваться от всех сценариев, в том числе не очень оптимистичных. Взвешиваются все моменты, чтобы не было такого, что где-то будут прорывы или где-то будет ослабление обороны Украины", – добавил Лазуткин.