Демобілізацію прибрали з нового законопроєкту, буде врегульовано окремо – нардепи

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З нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що регулювали питання демобілізації. Про це LIGA.net повідомила нардепка від Голосу Соломія Бобровська, член парламентського комітету з нацбезпеки й оборони.

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Помічник одного з нардепів на правах анонімності повідомив LIGA.net, що суперечки стосовно цього тривали до останнього часу. Водночас він не знає, чи прийняли законопроєкт без демобілізації, оскільки він пішов раніше.

Нардеп від Слуги народу Олександр Федієнко о 20:48 написав, що понад три години очільник комітету читає висновок щодо мобілізаційного законопроєкту — у документі понад 115 сторінок тексту.

Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації.

ДОПОВНЕНО о 21:08. Кабінет міністрів ухвалив рішення про звернення з питання демобілізації до Ради — воно має бути врегульоване окремим законом, його проєкт має розробити уряд. Про це LIGA.net повідомив нардеп від СН Федір Веніславський.

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ДОПОВНЕНО о 21:20. В Управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ наразі немає інформації про те, що головком Олександр Сирський клопотав, аби питання демобілізації розглядали окремо від мобілізаційного законопроєкту. Про це повідомив LIGA.net начальник Управління полковник Богдан Сеник.

ДОПОВНЕНО о 21:25. Нардеп Федієнко повідомив, що після консультацій з Сирським комітет погодився врахувати позицію головкома.

Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт з положеннями щодо демобілізації.

Також Федієнко опублікував звернення Сирського з цього питання до міністра оборони Рустема Умєрова, відповідний документ від останнього до уряду та рішення прем'єра Дениса Шмигаля погодитися із пропозицією оборонного відомства.

Фото: Олександр Федієнко

Фото: Олександр Федієнко

Фото: Олександр Федієнко

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію у першому читанні. В цілому його мають розглянути на пленарному тижні 10-12 квітня.

Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію і зараз займається зведенням їх у таблицю до другого читання.

Учора нардеп від СН Ігор Копитін повідомив LIGA.net, що наразі немає остаточного рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію, адже деякі суперечливі моменти досі не узгоджені.

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