Мобілізація. Остаточного рішення комітету на сьогодні немає – нардеп

Планують продовжити розгляд правок у найближчий час

Верховна Рада (Фото: Telegram)

Наразі немає остаточного рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію, адже деякі суперечливі моменти досі не узгоджені. Про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін.

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За словами Копитіна, комітет працював у суботу і планує продовжити розгляд правок до закону про мобілізацію невдовзі.

"Деякі суперечливі питання досі не узгоджені. Тобто остаточного рішення комітету на сьогодні немає", – зазначив він.

Нардеп наголосив, що "передбачити певні строки, особливо під час обговорення закону, що має величезне соціально-суспільне навантаження, вкрай важко".

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію у першому читанні. В цілому його мають розглянути на пленарному тижні 10-12 квітня.

Комітет питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію і зараз займається зведенням їх у таблицю до другого читання.

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