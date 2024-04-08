Мобілізація. Остаточного рішення комітету на сьогодні немає – нардеп
Уляна Кричковська
Редакторка новин LIGA.net
Артем Джеріпа
Редактор новин
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
Наразі немає остаточного рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію, адже деякі суперечливі моменти досі не узгоджені. Про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами Копитіна, комітет працював у суботу і планує продовжити розгляд правок до закону про мобілізацію невдовзі.
"Деякі суперечливі питання досі не узгоджені. Тобто остаточного рішення комітету на сьогодні немає", – зазначив він.
Нардеп наголосив, що "передбачити певні строки, особливо під час обговорення закону, що має величезне соціально-суспільне навантаження, вкрай важко".
- Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію у першому читанні. В цілому його мають розглянути на пленарному тижні 10-12 квітня.
- Комітет питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію і зараз займається зведенням їх у таблицю до другого читання.
Читайте також: Зеленський закликав Раду не вихолощувати зміни до мобілізації: Потрібен робочий закон