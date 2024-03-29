Мобілізація. Розглянуто всі 4269 правок: очільник оборонного комітету розповів, що далі

Олександр Завітневич (Фото: ОП)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив голова комітету Олександр Завітневич, окресливши подальший план дій.

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За словами нардепа, розгляд пропозицій часто супроводжувався дискусіями, вимагав значного часу для узгодження позицій тих, хто виступав "за", і тих, хто наводив аргументи "проти".

"Тепер разом із колегами додатково опрацюємо комітетські поправки, і буде сформовано фінальну порівняльну таблицю. Далі – таблиця буде передана до головного юридичного управління Ради, після отримання висновку якого, законопроєкт буде розглянуто в залі парламенту", – повідомив Завітневич.

Раніше нардеп від Слуги народу та член оборонного комітету Юрій Здебський повідомив LIGA.net, що напрацьовані комітетом норми заплановано розглянути на комітеті наступного тижня.

26 березня 2024 року комітет відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли вибирати час проходження базового військового вишколу під час воєнного стану — і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно вибиратимуть, коли проходити цей вишкіл.

27 березня комітет відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.

29 березня головнокомандувач ЗСУ заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

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