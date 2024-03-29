Мобілізація. Комітет завершив розгляд правок, лишилися комітетські – нардеп
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони завершив розгляд правок до нового проєкту закону про мобілізацію, залишилося розглянути комітетські правки, щоб "законопроєкт запрацював". Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу Юрій Здебський.
"Сьогодні завершили розгляд правок. І відсьогодні розпочали роботу над комітетськими правками, щоб законопроєкт запрацював", – зазначив він.
За словами нардепа, напрацьовані комітетом норми заплановано розглянути на комітеті наступного тижня.
Здебський зазначив, що йому невідомо, чи розглядатимуть законопроєкт на найближчому пленарному засіданні Ради у квітні.
Загалом комітет опрацював понад 4200 правок і робив це з 6 березня.
- 26 березня 2024 року комітет відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли вибирати час проходження базового військового вишколу під час воєнного стану — і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно вибиратимуть, коли проходити цей вишкіл.
- 27 березня комітет відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.
- 29 березня головнокомандувач ЗСУ заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.
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