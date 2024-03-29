Мобілізація. Комітет завершив розгляд правок, лишилися комітетські – нардеп

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Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони завершив розгляд правок до нового проєкту закону про мобілізацію, залишилося розглянути комітетські правки, щоб "законопроєкт запрацював". Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу Юрій Здебський.

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"Сьогодні завершили розгляд правок. І відсьогодні розпочали роботу над комітетськими правками, щоб законопроєкт запрацював", – зазначив він.

За словами нардепа, напрацьовані комітетом норми заплановано розглянути на комітеті наступного тижня.

Здебський зазначив, що йому невідомо, чи розглядатимуть законопроєкт на найближчому пленарному засіданні Ради у квітні.

Загалом комітет опрацював понад 4200 правок і робив це з 6 березня.

26 березня 2024 року комітет відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли вибирати час проходження базового військового вишколу під час воєнного стану — і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно вибиратимуть, коли проходити цей вишкіл.

27 березня комітет відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.

29 березня головнокомандувач ЗСУ заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

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