Мобілізація. Запит на 500 000 значно знижений, ми матимемо достатньо людей — Сирський

Сирський заявив, що запит було знижено після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, таке рішення було ухвалено після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу армії.

"Ми очікуємо, що в нас буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців", – сказав Сирський.

Він зазначив, що воїни виснажуються психологічно та фізично в умовах фронту, а тому людям потрібний відпочинок.