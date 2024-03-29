Мобілізація. Запит на 500 000 значно знижений, ми матимемо достатньо людей — Сирський
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян – раніше лунала цифра в 500 000 осіб. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, таке рішення було ухвалено після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу армії.
"Ми очікуємо, що в нас буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців", – сказав Сирський.
Він зазначив, що воїни виснажуються психологічно та фізично в умовах фронту, а тому людям потрібний відпочинок.
"Наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування. Досить згадати, що бойова 110 бригада була задіяна на Авдіївському напрямку з початку повномасштабного вторгнення. Їм потрібно відновитися та відпочити, і це об'єктивна необхідність, таких частин чимало", – заявив генерал.
Воєначальник наголосив, що зараз переглядається чисельність частин, які не беруть участь у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності — це дало змогу спрямувати до бойових частин тисячі осіб.
Одночасно головком закликав утримуватися від крайнощів, оскільки в кожній армії є військовослужбовці, які забезпечують бойові підрозділи, що є важливою частиною роботи — війна на виснаження ґрунтується на логістиці, забезпеченні, ремонті, медицині та інших факторах.
Також Сирський нагадав, що мобілізовані не потрапляють одразу на фронт.
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