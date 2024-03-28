Мобілізація. Комітет Ради може завершити розгляд правок сьогодні – що кажуть нардепи

Два співрозмовники LIGA.net зазначають, що робота комітету сьогодні триватиме до самого кінця, "все на фінішній прямій"

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки майже завершив розгляд правок до закону про мобілізацію. Про це LIGA.net заявили два нардепи від Слуги народу та члени профільного комітету.

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Напередодні у мережі ширились чутки, що сьогодні, 28 березня, комітет може завершити розгляд всіх правок.

Нардепи Ігор Копитін та Юрій Здебський кажуть, що все дійсно "на фінішній прямій", і сьогодні комітет працюватиме "до повного кінця".

"Так, вчора були окремі позитивні прогнози від моїх колег щодо завершення розгляду правок до закону про мобілізацію саме сьогодні. Дійсно, ми вже на фінішній прямій, але процес роботи та обговорення непередбачуваний. І наразі він триває", – зазначив Копитін.

Здебський, своєю чергою, повідомив, що на порядку денному – правка №3651.

"Опрацьовуємо. Закон України про військовий обов'язок та військову службу, стаття 42. Комітет працює сьогодні до повного кінця. Як вийде. Не знаю, працюємо", – сказав він.

26 березня 2024 року комітет Ради з питань нацбезпеки та оборони відхилив пропозиції, за якими молоді люди від 18 років не могли обирати час проходження базової військової підготовки під час воєнного стану — і, відповідно, могли б бути мобілізовані. Люди самостійно обиратимуть, коли проходити цей вишкіл.

27 березня комітет відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки.

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