Мобилизация. Комитет ВР может завершить рассмотрение правок сегодня – что говорят нардепы

Два собеседника LIGA.net отмечают, что работа комитета сегодня продлится до самого конца, "все на финишной прямой"

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки почти завершил рассмотрение поправок к закону о мобилизации. Об этом LIGA.net заявили два нардепа от Слуги народа и члены профильного комитета.

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Накануне в сети ходили слухи, что сегодня, 28 марта, комитет может завершить рассмотрение всех правок.

Нардепы Игорь Копытин и Юрий Здебский говорят, что все действительно "на финишной прямой", и сегодня комитет будет работать "до полного конца".

"Да, вчера были отдельные положительные прогнозы от моих коллег по завершению рассмотрения правок в закон о мобилизации именно сегодня. Действительно, мы уже на финишной прямой, но процесс работы и обсуждения непредсказуем. И сейчас он продолжается", – отметил Копытин.

Здебский, в свою очередь, сообщил, что на повестке дня – правка №3651.

"Прорабатываем. Закон Украины о воинской обязанности и военной службе, статья 42. Комитет работает сегодня до полного конца. Как получится. Не знаю, работаем", – сказал он.

26 марта 2024 года комитет Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения и, соответственно, могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту выучку.

27 марта комитет отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

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