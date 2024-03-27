Мобилизационная бронь. Нардеп: Поправки о 35 000 грн и подобные были отклонены комитетом

Нардеп от Слуги народа Игорь Копытин говорит LIGA.net, что принцип "войны для бедных" является "недопустимым"

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Поправки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин.

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Обсуждение состоялось 25 марта, как ранее сообщал Юрий Здебский из оборонного комитета.

По словам Копытина, были отдельные предложения по бронированию людей, которые получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены "даже без обсуждения".

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!", – подчеркнул нардеп.

Копытин отметил, что в комитете проходит предварительное рассмотрение.

"Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет", – добавил он.

СПРАВКА В парламенте предложили В парламенте предложили инициативу по бронированию путем уплаты ежемесячного военного сбора в размере 20 000 грн. Это средняя заработная плата по стране. Речь идет об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев. В Кабмине и Офисе президента обсуждают другую модель – с привязкой к зарплате, начиная с 35 000 грн. Для таких работников должно быть предусмотрено автоматическое бронирование.

25 марта глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что экономическое бронирование от мобилизации принесет бюджету 200 млрд грн в год.

Список нововведений относительно нового мобилизационного законопроекта можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

Нардеп от СН Юрий Здебский сообщил, что в новопринятом законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности".

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