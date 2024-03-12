Бронь от мобилизации айтишников и за налоги. Нардеп: Комитет пока не рассматривал
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне пока не рассматривал вопрос о бронировании от мобилизации в зависимости от объема зарплаты, налогов или принадлежности к IT-сектору. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Слуги народа, член Комитета Федор Вениславский.
По его словам, вопросы, связанные с бронированием от призыва в зависимости от зарплаты, налогов или работы в IT-сфере пока не рассматриваются комитетом.
Также он сообщил, что сегодня комитет приступил к рассмотрению конкретных поправок к мобилизационному законопроекту, и завтра продолжит это.
Сегодня глава Комитета по вопросам экономического развития, нардеп от "слуг" Дмитрий Наталуха заявил, что существует две версии законопроекта об экономическом бронировании от мобилизации: "родившаяся" в Офисе президента и та, над которой работает непосредственно комитет.
По его словам, первая заключается в бронировании лиц с зарплатой выше 35 000, а во второй речь идет об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев.
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, – читайте здесь.
- 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.
- 10 марта глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы насчет людей с инвалидностью и лиц, которые за ними ухаживают, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.
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