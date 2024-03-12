Бронь от мобилизации айтишников и за налоги. Нардеп: Комитет пока не рассматривал

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Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне пока не рассматривал вопрос о бронировании от мобилизации в зависимости от объема зарплаты, налогов или принадлежности к IT-сектору. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил народный депутат от Слуги народа, член Комитета Федор Вениславский.

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По его словам, вопросы, связанные с бронированием от призыва в зависимости от зарплаты, налогов или работы в IT-сфере пока не рассматриваются комитетом.

Также он сообщил, что сегодня комитет приступил к рассмотрению конкретных поправок к мобилизационному законопроекту, и завтра продолжит это.

Сегодня глава Комитета по вопросам экономического развития, нардеп от "слуг" Дмитрий Наталуха заявил, что существует две версии законопроекта об экономическом бронировании от мобилизации: "родившаяся" в Офисе президента и та, над которой работает непосредственно комитет.

По его словам, первая заключается в бронировании лиц с зарплатой выше 35 000, а во второй речь идет об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или других критериев.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, – читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

10 марта глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что в новом мобилизационном законопроекте нардепы урегулируют вопросы насчет людей с инвалидностью и лиц, которые за ними ухаживают, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения.

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