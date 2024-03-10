Мобилизация. Арахамия: Вопросы групп инвалидности урегулируют, аспирантам оставят отсрочку

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

В новом мобилизационном законопроекте народные депутаты урегулируют вопросы насчет людей с инвалидностью и лиц, ухаживающих за ними, а также оставят отсрочку от призыва для аспирантов всех форм обучения. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

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"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "зраду": вопрос об I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один ухаживающий на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", – написал он.

Арахамия подчеркнул, что на следующей неделе нардепы начнут рассмотрение поправок к мобилизационному законопроекту, и эту правку они "будут отстаивать".

Также политик отметил по поводу аспирантов: независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации. Первоначально правительственный законопроект предлагал оставить отсрочку только аспирантам-бюджетникам.

6 марта нардеп от СН Егор Чернев заявил, что профильный комитет начал рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Политик выразил надежду, что "где-то до недели времени" нужно будет нардепам, чтобы рассмотреть все поправки.

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, – читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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