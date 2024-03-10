Мобілізація. Арахамія: Питання груп інвалідності врегулюють, аспірантам залишать відстрочку

Давид Арахамія (Фото: пресслужба Слуги народу)

У новому мобілізаційному законопроєкті народні депутати врегулюють питання щодо людей з інвалідністю та осіб, які за ними доглядають, а також залишать відстрочку від призову для аспірантів усіх форм навчання. Про це повідомив глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

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"Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд", – написав він.

Арахамія наголосив, що наступного тижня нардепи почнуть розгляд правок до мобілізаційного законопроєкту, і цю правку вони "будуть відстоювати".

Також політик зауважив щодо аспірантів: незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації. Спочатку урядовий законопроєкт пропонував залишити відстрочку лише аспірантам-бюджетникам.

6 березня нардеп від СН Єгор Чернєв заявив, що профільний комітет почав розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Політик висловив сподівання, що "десь до тижня часу" потрібно буде нардепам, щоб розглянути усі правки.

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, – читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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