Мобілізація – новий законопроєкт від Кабміну зареєстровано в Раді: які нововведення

Зміна призовного віку з 25 років, демобілізація через 36 місяців та інші зміни

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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Картка законопроєкту вже з'явилася на сайті парламенту.

Міністерство оборони повідомило, що коментарі та зауваження до мобілізаційного законопроєкту були враховані спільно з Генеральним штабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

Міноборони стверджує, що новий законопроєкт визначає "прозорі правила мобілізаційного процесу", а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних.

Нововведення згідно з цією версією документа:

→ зміна призовного віку з 27 до 25 років;

→ визначено термін служби на період воєнного стану: безперервна служба впродовж 36 місяців. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача;

→ люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби;

→ переогляд чоловіків віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановили інвалідність ІІ та ІІІ груп до кінця 2024 року на непридатність до військової служби. Це не стосується чоловіків з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які отримали захворювання та поранення під час захисту Вітчизни;

→ добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань та підготовки до мобілізації;

→ щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану впродовж календарного року може надаватися частинами (не менше 15 календарних днів);

→ військовослужбовці, звільнені з полону, отримають додаткові 90 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу;

→ людині не потрібно буде йти в територіальний центр комплектування, аби оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в Центрі надання адміністративних послуг, а електронний реєстр буде створено на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг";

→ можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, але після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою;

→ "запровадження заходів впливу" щодо громадян, які не виконують обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, встановлення процедури винесення судових рішень та їх примусового виконання;

→ засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації;

→ після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військовий вишкіл 2-3 місяці, людина не може бути відправлена на фронт одразу після мобілізації;

→ строкова служба скасовується, замість неї впроваджується базовий військовий вишкіл. Людина віком 18-24 роки самостійно обирає, коли пройти військовий вишкіл, а сам вишкіл займає максимум п'ять місяців, при чому за людиною зберігається її робоче місце, чого наразі немає у чинному законодавстві;

→ призову під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни та докторанти, а також педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;

→ виключається право на відстрочку від призову у державних службовців: працівники БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби;

→ більше не матимуть відстрочки співробітники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби;

→ державні службовці бронюються "як всі": категорія "Б" та "В" — бронюється 50% від військовозобов'язаних у певному органі;

→ бронь залишається у голів міських та селищних рад та територіальних громад. Військовозобов'язані, що працюють в органах місцевого самоврядування — бронь 50% від військовозобов'язаних;

→ грошове забезпечення — мінімум 20 000 грн на місяць без врахування додаткової винагороди, яка на період дії воєнного стану складає від 30 000 до 100 000 грн.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але документ відправили на доопрацювання.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня 2024 года міністр оборони Рустем Умєров сказав, що вже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій.

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