Стефанчук перелічив передані Кабміну зауваження до законопроєкту про мобілізацію

11 січня Рада повернула "мобілізаційний" законопроєкт на доопрацювання уряду, і того ж дня Міноборони анонсувало нову редакцію

Руслан Стефанчук (Фото: В. Сарахана - Верховна Рада)

Серед зауважень Верховної Ради до законопроєкту про мобілізацію, які вона передала Кабінету міністрів, — обмеження конституційних прав громадян та залучення до військової служби інвалідів третьої групи. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук розповів у інтерв’ю Укрінформу.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Відповідний законопроєкт відкликано не просто так. Парламент України впродовж тривалого часу дуже уважно вивчав цей документ, проводив дискусії. За результатами загального обговорення, яке проходило в закритому режимі на рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, було висловлено низку пропозицій і зауважень до цього проєкту", — сказав Стефанчук.

Він зауважив, що обговорення законопроєкту перенесли на рівень погоджувальної ради, яка відбулася в закритому режимі. В результаті Кабмін відкликав проєкт закону, а Рада передала свої зауваження.

"Основні, які можу назвати, – це питання обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська інвалідів третьої групи, доцільності і прийнятності електронного вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних, а також низки соціальних гарантій для військовослужбовців", — сказав голова парламенту.

Стефанчук додав, що конкретних термінів подання доопрацьованого законопроєкту немає і вони не обговорювалися, адже "для нас важливий не строк, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Верховної Ради".

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання до уряду. Потім уряд відкликав його.

У той же день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

Читайте також: Мобілізація. Омбудсмен: Військкоми не мають права "пакувати" людей та перевіряти документи