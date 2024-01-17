Стефанчук перелічив передані Кабміну зауваження до законопроєкту про мобілізацію
Серед зауважень Верховної Ради до законопроєкту про мобілізацію, які вона передала Кабінету міністрів, — обмеження конституційних прав громадян та залучення до військової служби інвалідів третьої групи. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук розповів у інтерв’ю Укрінформу.
"Відповідний законопроєкт відкликано не просто так. Парламент України впродовж тривалого часу дуже уважно вивчав цей документ, проводив дискусії. За результатами загального обговорення, яке проходило в закритому режимі на рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, було висловлено низку пропозицій і зауважень до цього проєкту", — сказав Стефанчук.
Він зауважив, що обговорення законопроєкту перенесли на рівень погоджувальної ради, яка відбулася в закритому режимі. В результаті Кабмін відкликав проєкт закону, а Рада передала свої зауваження.
"Основні, які можу назвати, – це питання обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська інвалідів третьої групи, доцільності і прийнятності електронного вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних, а також низки соціальних гарантій для військовослужбовців", — сказав голова парламенту.
Стефанчук додав, що конкретних термінів подання доопрацьованого законопроєкту немає і вони не обговорювалися, адже "для нас важливий не строк, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Верховної Ради".
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- 4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.
- 11 січня нардепи мали розглянути в першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання до уряду. Потім уряд відкликав його.
- У той же день міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.
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