Стефанчук перечислил переданные Кабмину замечания к законопроекту о мобилизации

11 января Рада вернула "мобилизационный" законопроект на доработку правительству, и в тот же день Минобороны анонсировало новую редакцию

Руслан Стефанчук (Фото: В. Сарахана – Верховная Рада)

Среди замечаний Верховной Рады к законопроекту о мобилизации, которые она передала Кабинету министров, – ограничение конституционных прав граждан и привлечение к военной службе инвалидов третьей группы. Об этом глава парламента Руслан Стефанчук рассказал в интервью Укринформу.

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"Соответствующий законопроект отозван не просто так. Парламент Украины в течение длительного времени очень внимательно изучал этот документ, проводил дискуссии. По результатам общего обсуждения, которое проходило в закрытом режиме на уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, высказан ряд предложений и замечаний к этому проекту", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что обсуждение законопроекта перенесено на уровень согласительного совета, который состоялся в закрытом режиме.

По словам Стефанчука, Кабмин отозвал проект закона, а Верховная Рада передала свои замечания.

"Основные, которые могу назвать, – это вопросы ограничения конституционных прав граждан, привлечении к войску инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих", – сказал председатель парламента.

Стефанчук добавил, что конкретных сроков подачи доработанного законопроекта нет и они не обсуждались, ведь "для нас важен не срок, для нас важно качество правового материала, поступающего в Верховную Раду".

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день Министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

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