Законопроєкт про мобілізацію. Умєров: Вже підготували нову редакцію

Голова Міноборони зазначив, що відомство готове винести її на погодження Кабміну "найближчим часом"

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуваннях "усіх пропозицій". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, нова редакція враховує "всі пропозиції", погоджені у робочому порядку з народними депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Умєров повідомив, що Міноборони готове виносити нову редакцію на погодження Кабінету міністрів у "найближчий час".

"Попередню редакцію законопроєкту відкликали. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", – написав посадовець.

Дивіться також: Мобілізація. Нардеп Костенко пояснив, чому законопроєкт повернули Кабміну – відео

Він зазначив, що над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року у робочій групі, до складу якої входили представники всіх парламентських фракцій, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств і відомств.

Він повідомив, що після реєстрації законопроєкту у Раді разом з командою Міноборони, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, начальником Генштабу Сергієм Шапталою брали участь в обговореннях на закритих нарадах, де пояснювали необхідність такого рішення, а також "почули та врахували всі застереження".

"Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно" – написав Умєров.

Посадовець додав, що строковиків необхідно відпустити додому.

Голова Міноборони зауважив, що наразі політизуються та гальмуються критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій: "Це неприпустимо в часи великої війни".

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Є питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Проте на закритому засіданні Погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання в уряд. Згодом уряд відкликав законопроєкт.

Читайте також: Стефанчук про новий мобілізаційний закон: Роликами про пса Патрона війну виграти неможливо