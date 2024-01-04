"Мобілізаційний" законопроєкт. Костенко: Є питання до норм практично на всіх 73 сторінках

Рішення комітету, яке він рекомендуватиме після вивчення законопроєкту, може бути вже до кінця тижня, розповів нардеп

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Секретар комітету та народний депутат Роман Костенко розповів в ефірі телемарафону, що документ складається з 73 сторінок, і серед учасників засідання комітету було чимало питань до передбачених ним норм, тож законопроєкт може бути повернутий уряду або ж допрацьовуватиметься між першим і другим читаннями у парламенті.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Він наголосив, що сьогоднішнє засідання було закритим, тому не може озвучити жодних обговорюваних цифр, що стосуються мобілізації та залучення особового складу до ведення бойових дій.

На початку засідання були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

"Ми стратегічно обговорювали всі питання, вони нам давали свої позиції щодо бачення проходження законопроєкту, щодо бачення найбільш чутливих норм", – сказав Костенко.

Він наголосив, що цей законопроєкт складається з 73 сторінок і є "дуже багато питань" до певних норм практично на кожній сторінці.

Однак, за словами Костенка, це урядовий законопроєкт, тож не стояло питання зміни тих чи інших норм – висловлювались пропозиції, "щоб зрозуміти, яка буде подальша доля цього законопроєкту".

Дивіться також: Відкуп від мобілізації? Економіст Андрій Длігач про ідею влади бронювати працівників за гроші

Далі, за його словами, комітет вирішуватиме, як саме будуть допрацьовуватись ті чи інші питання: шляхом повернення законопроєкта уряду або шляхом голосування в Раді й напрацювання правок між першим і другим читаннями.

"Я думаю, буде зрозуміло до кінця цього тижня. Однозначно, навіть якщо Верховна Рада вирішить повернути його суб’єкту законодавчої ініціативи, до прикладу, все одно це потрібно через залу провести, і зал має за це проголосувати. Саме рішення комітету, яке ми будемо рекомендувати після його вивчення, може бути до кінця тижня", – сказав Костенко.

5 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

26 грудня Залужний провів брифінг, на якому відповів на основні питання запланованих змін.

27 грудня омбудсмен Лубінець сказав, що законопроєкт нібито суперечить певним конституційним нормам – зокрема щодо обмежень для ухилянтів.

Читайте також: Стефанчук про новий мобілізаційний закон: Роликами про пса Патрона війну виграти неможливо