Мобілізація. Залужний, Шаптала та Умєров працюватимуть у Раді щодо законопроєкту — Арахамія

Залужний, Шаптала та Умєров дадуть відповіді на запитання депутатів щодо законопроєкту про мобілізацію

Валерій Залужний та Сергій Шаптала (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров візьмуть участь в обговоренні законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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За його словами, у парламенті кілька днів обговорюватимуть законопроєкт із командуванням ЗСУ та представниками Міноборони.

"У депутатів від виборців є багато питань щодо мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умєров", — заявив Арахамія.

Він пообіцяв повідомляти про перебіг розгляду документа.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня розпочинає роботу над законопроєктом про мобілізацію — секретар комітету Роман Костенко вважає, що документ направлять на доопрацювання Кабінету міністрів.

28 грудня голова ВР Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, проте війну "роликами із псом Патроном не виграти".

5 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання запланованих змін.

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