Мобілізація. Омбудсмен: У законі не буде порушення прав, але призов ми маємо забезпечити

Лубінець заявив, що домовився з Міноборони про те, що закон буде ухвалено без порушення базових конституційних прав

Дмитро Лубінець (Фото: Дмитро Лубінець/Facebook)

Із закону про мобілізацію приберуть норми, які можуть порушувати базові конституційні права людини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, необхідно розуміти, що в умовах повномасштабної війни та воєнного стану Конституція офіційно дозволяє обмежувати права громадян.

Він зазначив, що одночасно у законопроєкті про мобілізацію не можуть бути порушені базові конституційні права.

"Там є деякі норми, які суперечать Конституції, але вчора була робоча нарада з представниками Міноборони, де ми вже досягли компромісу – як забезпечити закон про мобілізацію та дотримуватися прав людини", – сказав Лубінець.

Чиновник заявив, що до внесення документа до зали буде надано експертну оцінку від його відомства, а також законопроєкт пройде через профільний комітет.

"Але це не повинно заважати виживанню країни та поповненню армії. Тут ми маємо покладатися на думку військового командування", — резюмував він.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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