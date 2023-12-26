Хто має право на відстрочення за новим законопроєктом про мобілізацію: список
У новому законопроєкті про мобілізацію уточнили та розширили перелік осіб, які мають право на відстрочення. Текст законопроєкту №10378 опубліковано на сайті Верховної Ради.
Зокрема право на відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації мають:
→ особи з інвалідністю І чи II групи або ж тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін до шести місяців;
→ особи, дружина/чоловік яких з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;
→ жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю не більше домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
→ вагітні жінки.
Крім того, право на відстрочення від призову мають чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Згідно із законопроєктом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період:
→ здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (професією), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
→ наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно в закладах вищої або фахової вищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах фахової (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.
Крім того, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані з-поміж громадян, які служили та були звільнені у запас у зв'язку зі звільненням з полону.
Зазначається, що їх можуть призвати за їхньою згодою.
- 22 листопада 2023 року голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, хотіли ухвалити до кінця року. Відсутність цього законопроєкту "породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і так далі", заявив Арахамія.
- 19 грудня Володимир Зеленський сказав, що військові просять мобілізувати ще 450 000 – 500 000 осіб.
- Секретар РНБО Олексій Данілов потім уточнив, що йдеться не про разову мобілізацію, а про план на рік.
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