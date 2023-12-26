Кто имеет право на отсрочку по новому законопроекту о мобилизации: список

В частности, в тексте законопроекта уточнили, что право на отсрочку имеют лица с инвалидностью I или II группы

Фото: Генштаб ВСУ

В новом законопроекте о мобилизации уточнили и расширили список лиц, имеющих право на отсрочку. Текст законопроекта №10378 опубликован на сайте Верховной Рады.

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В частности, право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют:

→ лица с инвалидностью I или II группы или временно непригодные по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;

→ лица, жена/супруг которых из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены/супруга из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

→ женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе длительностью не более домашнего ухода продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

→ беременные женщины.

Кроме того, право отсрочки от призыва имеют действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Согласно законопроекту не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особый период:

→ соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются на дневной или дуальной формах получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее полученный по одной специальности (профессии), а также докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования;

→ научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или ученую степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.

Кроме того, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные из граждан, которые служили и были уволены в запас в связи с освобождением из плена.

Отмечается, что таких людей могут призвать по их согласию.

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