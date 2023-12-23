Мобілізація. Данілов просить "не репетувати": 500 000 — це план призову на рік, а не місяць

Олексій Данилов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що мобілізація 500 000 осіб – це план на 2024 рік. Про це він повідомив в інтерв'ю Українському радіо.

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За його словами, військовим на фронті потрібна система ротації, а для цього необхідно мати достатню кількість резервів.

"Але це не означає, що це має статися через місяць-два. Це на наступний рік таке бачення у військових. Яким буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних документів. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 000 потрібно буде призивати", — сказав Данілов.

Він зазначив, що кожен військовий має бути забезпечений обмундируванням, обладнанням, харчуванням та грошима, а все це оплачується коштом платників податків.

"Це відповідальність усіх і людей, які мають призовний вік, які мають не ухилятися і бігати за кордоном від мобілізації. Те, що сьогодні відбувається в деяких містах, коли нічні клуби, казино, бари. У нас війна і я хочу, щоб усі розуміли, що це спільна справа, справа всіх брати участь у відсічі агресору: хто може – прямо на фронті, а хто займається бізнесом – сплачуючи податки. Якщо це не буде спільною справою, нам дуже важко буде тримати цю ситуацію, цю агресію", – заявив секретар РНБО.

Чиновник наголосив, що законодавство України мають виконувати всі без винятку, зокрема, не лише військовозобов'язані, а й військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів).

"Коли відбуваються ексцеси і десь на вулицях хапають, я вважаю, що це не допустима практика. З нею треба закінчувати. Зараз ми чекаємо на внесення відповідних змін законодавства, щоб ми все це врегулювали і раз і назавжди поставили крапку в цьому питанні", – резюмував він.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того самого дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців термінової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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