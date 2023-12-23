Мобілізація. Данілов просить "не репетувати": 500 000 — це план призову на рік, а не місяць
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що мобілізація 500 000 осіб – це план на 2024 рік. Про це він повідомив в інтерв'ю Українському радіо.
За його словами, військовим на фронті потрібна система ротації, а для цього необхідно мати достатню кількість резервів.
"Але це не означає, що це має статися через місяць-два. Це на наступний рік таке бачення у військових. Яким буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних документів. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 000 потрібно буде призивати", — сказав Данілов.
Він зазначив, що кожен військовий має бути забезпечений обмундируванням, обладнанням, харчуванням та грошима, а все це оплачується коштом платників податків.
"Це відповідальність усіх і людей, які мають призовний вік, які мають не ухилятися і бігати за кордоном від мобілізації. Те, що сьогодні відбувається в деяких містах, коли нічні клуби, казино, бари. У нас війна і я хочу, щоб усі розуміли, що це спільна справа, справа всіх брати участь у відсічі агресору: хто може – прямо на фронті, а хто займається бізнесом – сплачуючи податки. Якщо це не буде спільною справою, нам дуже важко буде тримати цю ситуацію, цю агресію", – заявив секретар РНБО.
Чиновник наголосив, що законодавство України мають виконувати всі без винятку, зокрема, не лише військовозобов'язані, а й військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів).
"Коли відбуваються ексцеси і десь на вулицях хапають, я вважаю, що це не допустима практика. З нею треба закінчувати. Зараз ми чекаємо на внесення відповідних змін законодавства, щоб ми все це врегулювали і раз і назавжди поставили крапку в цьому питанні", – резюмував він.
- 22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.
- 24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.
- Того самого дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.
- 7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців термінової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.
- Мобілізація та реєстр. ЗСУ пояснили, коли ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях.
Читайте також: Зеленський про мобілізацію: Залужний та Генштаб запропонували призвати ще до 500 000 людей