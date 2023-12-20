Мобілізація та реєстр. ЗСУ пояснили, коли ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях
Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що коли в Україні повноцінно запрацює електронний реєстр військовозобов'язаних, військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) перестануть роздавати повістки у громадських місцях. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, якщо військовозобов'язаний переїхав до іншого міста і не став на облік за фактичним місцем проживання, повістки будуть приходити на минуле місце реєстрації.
Він зазначив, що коли люди не оновлюють дані в ТЦК, то намагаються уникнути мобілізації.
Фітьо заявив, що зараз працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", але він поки що не синхронізований з іншими державними реєстрами.
Коли відповідний законопроект буде ухвалено, це синхронізує різні існуючі бази даних, вважає він: "І ми бачитимемо, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові, тому що податок із його зарплати сплачується до Личаківського району Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися до Личаківського ТЦК. І керівник буде зобов'язаний особисто доставити цього військовозобов'язаного до ТЦК".
За словами Фiтьо, поки електронна база, що працює в ТЦК, лише дозволяє здійснювати заходи оповіщення громадян у будь-якій точці країни.
"Тобто громадянин, наприклад, із Луганська чи Сум може отримати повістку в Одесі, – пояснює військовий. – Наразі ці дані, які були у паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дозволяє побачити особисту справу, наприклад, у іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних із іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює – всі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійснення оповіщеннях на блокпостах відразу автоматично відпадуть".
Спікер СВ заявив, що отримання першої повістки — це не відправлення на фронт.
"Це означає, що потрібно тільки з'явитися в ТЦК, щоб оновити свої дані, пройти медичне обстеження. І тільки тоді, коли буде потрібна ваша професія, наприклад, якщо ви водій і придатні до проходження військової служби – тільки тоді вам буде надано другу повістку, за якою військовозобов'язаний їде до навчального центру, де проходить навчання щонайменше місяць. Якщо ж професія складніша, то навчання може тривати і два, і три місяці. Також навчання проходять і за кордоном", — резюмував він.
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