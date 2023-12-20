Мобілізація та реєстр. ЗСУ пояснили, коли ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що коли в Україні повноцінно запрацює електронний реєстр військовозобов'язаних, військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) перестануть роздавати повістки у громадських місцях. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, якщо військовозобов'язаний переїхав до іншого міста і не став на облік за фактичним місцем проживання, повістки будуть приходити на минуле місце реєстрації.

Він зазначив, що коли люди не оновлюють дані в ТЦК, то намагаються уникнути мобілізації.

Фітьо заявив, що зараз працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", але він поки що не синхронізований з іншими державними реєстрами.

Коли відповідний законопроект буде ухвалено, це синхронізує різні існуючі бази даних, вважає він: "І ми бачитимемо, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові, тому що податок із його зарплати сплачується до Личаківського району Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися до Личаківського ТЦК. І керівник буде зобов'язаний особисто доставити цього військовозобов'язаного до ТЦК".

За словами Фiтьо, поки електронна база, що працює в ТЦК, лише дозволяє здійснювати заходи оповіщення громадян у будь-якій точці країни.

"Тобто громадянин, наприклад, із Луганська чи Сум може отримати повістку в Одесі, – пояснює військовий. – Наразі ці дані, які були у паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дозволяє побачити особисту справу, наприклад, у іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних із іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює – всі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійснення оповіщеннях на блокпостах відразу автоматично відпадуть".

Спікер СВ заявив, що отримання першої повістки — це не відправлення на фронт.

"Це означає, що потрібно тільки з'явитися в ТЦК, щоб оновити свої дані, пройти медичне обстеження. І тільки тоді, коли буде потрібна ваша професія, наприклад, якщо ви водій і придатні до проходження військової служби – тільки тоді вам буде надано другу повістку, за якою військовозобов'язаний їде до навчального центру, де проходить навчання щонайменше місяць. Якщо ж професія складніша, то навчання може тривати і два, і три місяці. Також навчання проходять і за кордоном", — резюмував він.

22 листопада глава фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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