Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК. Про це він написав у себе в Telegram.
"Ставка. Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, військово-лікарські комісії, ротація, строковики", – написав він.
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Зеленський зауважив, що заслухав доповіді міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра охорони здоров'я, очільника МВС, міністра закордонних справ, директора ДБР і першого заступника міністра оборони.
"Доручив відомствам підготувати комплексні рішення", – додав він.
Раніше стало відомо, що Міноборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).
- Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.
- 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
- Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.
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