Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК. Про це він написав у себе в Telegram.

"Ставка. Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, військово-лікарські комісії, ротація, строковики", – написав він.

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Зеленський зауважив, що заслухав доповіді міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра охорони здоров'я, очільника МВС, міністра закордонних справ, директора ДБР і першого заступника міністра оборони.

"Доручив відомствам підготувати комплексні рішення", – додав він.

Раніше стало відомо, що Міноборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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