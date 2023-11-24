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Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 15:27
Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК. Про це він написав у себе в Telegram.

"Ставка. Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, військово-лікарські комісії, ротація, строковики", – написав він.

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Зеленський зауважив, що заслухав доповіді міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу, міністра охорони здоров'я, очільника МВС, міністра закордонних справ, директора ДБР і першого заступника міністра оборони.

"Доручив відомствам підготувати комплексні рішення", – додав він.

Раніше стало відомо, що Міноборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

  • Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.
  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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Уляна Кричковська
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