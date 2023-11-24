Зеленский поручил подготовить решения по мобилизации, демобилизации и ТЦК
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и поручил подготовить решение о мобилизации, демобилизации и ТЦК. Об этом он написал у себя в Telegram.
"Ставка. Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, военно-врачебные комиссии, ротация, срочники", – написал он.
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Зеленский отметил, что заслушал доклады министра обороны, главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба, министра здравоохранения, главы МВД, министра иностранных дел, директора ГБР и первого заместителя министра обороны.
"Поручил ведомствам подготовить комплексные решения", – добавил он.
Ранее стало известно, что Минобороны намерено комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).
- Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.
- 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы у государства была реальная картина резервов, которые есть сейчас в стране.
- Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.
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