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Зеленский поручил подготовить решения по мобилизации, демобилизации и ТЦК

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 15:27
Зеленский поручил подготовить решения по мобилизации, демобилизации и ТЦК - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и поручил подготовить решение о мобилизации, демобилизации и ТЦК. Об этом он написал у себя в Telegram.

"Ставка. Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, военно-врачебные комиссии, ротация, срочники", – написал он.

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Зеленский отметил, что заслушал доклады министра обороны, главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба, министра здравоохранения, главы МВД, министра иностранных дел, директора ГБР и первого заместителя министра обороны.

"Поручил ведомствам подготовить комплексные решения", – добавил он.

Ранее стало известно, что Минобороны намерено комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

  • Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.
  • 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы у государства была реальная картина резервов, которые есть сейчас в стране.
  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

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Ульяна Кричковская
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