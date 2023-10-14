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В ВСУ ответили на спекуляции вокруг "служить придется всем". Речь об учете, не мобилизации

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 20:59
В ВСУ ответили на спекуляции вокруг
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Военнообязанных украинцев призывают лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки в первую очередь для того, чтобы обновить свои данные – чтобы у государства была реальная картина об имеющихся в стране резервов. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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13 октября заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила: "Нужно понимание, что страну придется защищать каждому из нас, а потому лучше прийти [в ТЦК СП] самому, найти подразделение, в котором хочешь служить, это лучший путь".

Она сказала об этом в контексте необходимости нормировать вопросы учета, однако это заявление начали активно тиражировать в соцсетях, спекулируя на теме якобы неотвратимой для каждого мобилизации. Представителя ВСУ попросили внести ясность по этому вопросу.

Фитьо напомнил, что в настоящее время мобилизации в Украине подлежат мужчины от 18 до 60 лет, которые могут по состоянию здоровья проходить службу. Он подчеркнул, что обязанность защищать свою страну прописана в Конституции.

"И для того, чтобы быть готовым исполнять свою обязанность, необходимо явиться в свои ТЦК СП и обновить свои учетные данные. То есть, если есть какое-либо право на отсрочку – предоставить это право. Чтобы ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК СП, использовать правильно. Ведь например, человек по базе в реестре является военнообязанным и здоровым, а у него есть болезнь, но он ничего не сообщил об этом ТЦК. Соответственно, мы не знаем этой информации, что человек уже не может проходить службу", – сказал Фитьо.

Он отметил, что то же самое касается и учета женщин с медицинским образованием.

Комментируя, что с 1 октября 2023 года украинские женщины-медики обязательно должны стать на воинский учет, Фитьо сказал: "На самом деле, для них не изменится ничего. Женщины, которые учились в медицинских вузах, имеют медицинское образование, всегда были военнообязанными".

Он отметил, что женщинам-медикам нужно стать на учет для того, чтобы Украина знала, какие в стране есть резервы.

По его словам, ажиотаж вокруг этого вопроса был искусственно подогрет – в том числе российской пропагандой, которая пыталась приравнять учет к мобилизации.

"Речь идет не о фронте, речь вообще не о мобилизации. Речь о том, что сейчас украинское государство должно четко понимать, какой у нас есть резерв медицинских работников. И именно для этого сейчас наши женщины-медики становятся все на воинский учет", – сказал представитель ВСУ.

Фитьо также призвал украинцев "не читать какие-то помойки из РФ" и доверять только официальным источникам.

  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый находящийся на учете.
  • 23 августа Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".
  • 28 августа тогдашний министр обороны Резников сказал, что текущий мобилизационный план еще не выполнен, и пока нет необходимости объявлять новую мобилизацию.

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Оксана Житнюк
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