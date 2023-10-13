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Мобилизация. Минобороны: Лучше идти в военкомат самому, служить придется каждому из нас

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 16:39
Мобилизация. Минобороны: Лучше идти в военкомат самому, служить придется каждому из нас - Фото
Наталья Калмыкова (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации". Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, ведомство подготовило изменения в законодательство об учете военнообязанных, чтобы люди могли без проблем проходить военно-врачебные комиссии, а также все процедуры, которые касаются мобилизации.
"Нужно унормировать вопрос учета. Мы видим множество ситуаций, когда люди пытаются любым способом избежать мобилизации. Тут вопрос этический, защита государства — ответственность каждого гражданина. Таких людей много, десятки и сотни тысяч, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации", — сказала Калмыкова.
Она отметила, что необходим обмен информацией между государственными реестрами, чтобы не приходилось постоянно ходить с документами. 
"Государство сможет видеть людей через реестры, это вопрос ценностей, нужно понимание, что страну придется защищать каждому из нас, а поэтому лучше прийти самому, найти подразделение, в котором хочешь служить, это лучший путь", — заявила чиновница.

Читайте также: Мобилизация. В Минобороны рассказали об электронном реестре призывников и изменениях в ТЦК

Дмитрий Гриниченко
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