Мобилизация. Минобороны: Лучше идти в военкомат самому, служить придется каждому из нас

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации". Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, ведомство подготовило изменения в законодательство об учете военнообязанных, чтобы люди могли без проблем проходить военно-врачебные комиссии, а также все процедуры, которые касаются мобилизации.

"Нужно унормировать вопрос учета. Мы видим множество ситуаций, когда люди пытаются любым способом избежать мобилизации. Тут вопрос этический, защита государства — ответственность каждого гражданина. Таких людей много, десятки и сотни тысяч, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации", — сказала Калмыкова.

Она отметила, что необходим обмен информацией между государственными реестрами, чтобы не приходилось постоянно ходить с документами.

"Государство сможет видеть людей через реестры, это вопрос ценностей, нужно понимание, что страну придется защищать каждому из нас, а поэтому лучше прийти самому, найти подразделение, в котором хочешь служить, это лучший путь", — заявила чиновница.

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