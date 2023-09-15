Мобилизация. В Минобороны рассказали об электронном реестре призывников и изменениях в ТЦК
В министерстве обороны рассказали о едином электронном реестре призывников и процессе его формирования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Заявлено, что на этой неделе единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов получил новый аттестат соответствия, что открывает возможность взаимодействия с другими реестрами.
Отмечается, что задача Минобороны — нивелировать бюрократию, чтобы уменьшить количество необязательных визитов в военкоматы для получения справок, разрешений и тд.
Ведомство провело анализ ситуации и сформировало предварительный план по трансформации территориальных центров комплектования.
В сообщении сказано, что один из главных процессов плана — наполнение реестра призывников, на данном этапе МО работает с другими госорганами, чтобы повысить качество персональных данных военнообязанных.
Речь идет о налаживании электронного взаимодействия с другими учреждениями. Минобороны подчеркивает, что обмен данными будет происходить в рамках законов о защите информации и персональных данных.
- В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
- 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
- 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.
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