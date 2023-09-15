UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация. В Минобороны рассказали об электронном реестре призывников и изменениях в ТЦК

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 13:20
Мобилизация. В Минобороны рассказали об электронном реестре призывников и изменениях в ТЦК - Фото
Военкомат (Фото: скриншот с видео)

В министерстве обороны рассказали о едином электронном реестре призывников и процессе его формирования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заявлено, что на этой неделе единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов получил новый аттестат соответствия, что открывает возможность взаимодействия с другими реестрами.

Отмечается, что задача Минобороны — нивелировать бюрократию, чтобы уменьшить количество необязательных визитов в военкоматы для получения справок, разрешений и тд. 

Ведомство провело анализ ситуации и сформировало предварительный план по трансформации территориальных центров комплектования. 

В сообщении сказано, что один из главных процессов плана — наполнение реестра призывников, на данном этапе МО работает с другими госорганами, чтобы повысить качество персональных данных военнообязанных. 

Речь идет о налаживании электронного взаимодействия с другими учреждениями. Минобороны подчеркивает, что обмен данными будет происходить в рамках законов о защите информации и персональных данных. 

  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
  • 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

Читайте также: Мобилизация и ВВК. Данилов: Дадим четкое определение, что такое "ограниченно пригоден"

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаминоборонымобилизациявоенкоматытцк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 