Мобилизация. В Минобороны рассказали об электронном реестре призывников и изменениях в ТЦК

В министерстве обороны рассказали о едином электронном реестре призывников и процессе его формирования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Заявлено, что на этой неделе единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов получил новый аттестат соответствия, что открывает возможность взаимодействия с другими реестрами.

Отмечается, что задача Минобороны — нивелировать бюрократию, чтобы уменьшить количество необязательных визитов в военкоматы для получения справок, разрешений и тд.

Ведомство провело анализ ситуации и сформировало предварительный план по трансформации территориальных центров комплектования.

В сообщении сказано, что один из главных процессов плана — наполнение реестра призывников, на данном этапе МО работает с другими госорганами, чтобы повысить качество персональных данных военнообязанных.

Речь идет о налаживании электронного взаимодействия с другими учреждениями. Минобороны подчеркивает, что обмен данными будет происходить в рамках законов о защите информации и персональных данных.

В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.

11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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