СНБО рекомендовал Залужному назначить областных военкомов из числа боевых офицеров
Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по поводу проверки работы территориальных центров комплектования. В частности, СНБО рекомендовал главнокомандующему Валерию Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров, сообщает Офис президента.
СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях после прохождения проверки СБУ.
Назначения будут проходить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.
В ходе проверки ТЦК правоохранители выявили случаи коррупции, в частности во время проведения общей мобилизации.
Эти случаи представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам, говорится в сообщении.
СНБО рекомендовал принять дополнительные меры по противодействию коррупции должностными лицами ТЦК Офиса генпрокурора совместно с Национальным агентством по предотвращению коррупции и Госбюро расследований.
- 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование, в котором показали виллу в Испании, записанную на мать военкома Одесской области Евгения Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. По данным НАПК, у Борисова, в частности, нашли имение и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене.
- 23 июня президент Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
- 9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.
Читайте также: Жестоко избил подчиненного: ГБР вручило подозрение военному из Полтавской области – видео
Комментарии