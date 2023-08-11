СНБО рекомендовал Залужному назначить областных военкомов из числа боевых офицеров

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по поводу проверки работы территориальных центров комплектования. В частности, СНБО рекомендовал главнокомандующему Валерию Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров, сообщает Офис президента.

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СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях после прохождения проверки СБУ.

Назначения будут проходить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.

В ходе проверки ТЦК правоохранители выявили случаи коррупции, в частности во время проведения общей мобилизации.

Эти случаи представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам, говорится в сообщении.

СНБО рекомендовал принять дополнительные меры по противодействию коррупции должностными лицами ТЦК Офиса генпрокурора совместно с Национальным агентством по предотвращению коррупции и Госбюро расследований.

22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование, в котором показали виллу в Испании, записанную на мать военкома Одесской области Евгения Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. По данным НАПК, у Борисова, в частности, нашли имение и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене.

23 июня президент Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.

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