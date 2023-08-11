UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СНБО рекомендовал Залужному назначить областных военкомов из числа боевых офицеров

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 14:17
СНБО рекомендовал Залужному назначить областных военкомов из числа боевых офицеров - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по поводу проверки работы территориальных центров комплектования. В частности, СНБО рекомендовал главнокомандующему Валерию Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров, сообщает Офис президента.

СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях после прохождения проверки СБУ.

Назначения будут проходить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок.

В ходе проверки ТЦК правоохранители выявили случаи коррупции, в частности во время проведения общей мобилизации.

Эти случаи представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам, говорится в сообщении.

СНБО рекомендовал принять дополнительные меры по противодействию коррупции должностными лицами ТЦК Офиса генпрокурора совместно с Национальным агентством по предотвращению коррупции и Госбюро расследований.

  • 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование, в котором показали виллу в Испании, записанную на мать военкома Одесской области Евгения Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще  автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. По данным НАПК, у Борисова, в частности, нашли имение и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене.
  • 23 июня президент Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
  • 9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих. По его словам, как правило, проверка подтверждает добропорядочность большинства работников.

Читайте также: Жестоко избил подчиненного: ГБР вручило подозрение военному из Полтавской области – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияВладимир Зеленскийпроверкаснбовоенком
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 