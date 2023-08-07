Госбюро расследований сообщило о подозрении военкому одного из райотделов из Полтавской области. Его обвиняют в жестоком избиении своего подчиненного, сообщает ведомство в Telegram.

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ГБР отмечает, что военком имел "личную неприязнь" к потерпевшему, так как тот открыто говорил о различных конфликтах ситуации, происходивших в коллективе.

Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший, пишет ведомство.

По данным следствия, они около полуночи на двух автомобилях подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону "на разговор".

"Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов было нанесено в туловище и голову. Избиение продолжалось, даже когда он лежал на земле", – пишет ГБР.

На время пострадавший потерял сознание и едва смог зайти в квартиру, когда обидчики уехали.

Скорую вызвали соседи, увидев военного в беспомощном состоянии.

Ему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную рану головы и надорванное ухо.

Руководителю районного ТЦК и еще одному участнику избиения сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника.

Им грозит до 12 лет заключения.

Сейчас решают вопрос о подозрении третьему участнику избиения.

27 июля в Ровенской области задержали руководителей областного и районного военкоматов, один из которых якобы избил подчиненного военнослужащего и издевался над ним.

Руководителю областного ТЦК присудили содержание под стражей без права внести залог.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

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