В Ровенской области задержали руководителей областного и районного военкоматов, один из которых избил подчиненного военнослужащего и издевался над ним. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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По данным следствия, подполковник и полковник якобы узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского райвоенкомата планирует доложить об их нарушениях на службе, и, чтобы этого не допустить, избили его.

ГБР публикует видео, которое, как утверждается, записал руководитель районного ТЦК. На нем начальник областного военкомата бьет и всячески издевается над подчиненным. Он кричит на военного, хватает его за одежду, а затем приказывает выставить руку для того, чтобы ударить по ней битой.

Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и "просить прощения".

ГБР провело обыски у военкомов: у одного дома нашли биту, которой он избивал пострадавшего, у другого – восемь пакетов с, вероятно, амфетамином.

Обоим сообщили о подозрениях.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Президент Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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