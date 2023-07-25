Одесского экс-военкома Борисова арестовали с правом на залог в 150 млн грн

Бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн, был заключен под стражу на два месяца с правом внесения залога в 150 млн грн. Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда.

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22 июля ГБР сообщило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн, в то же время заявив, что его местонахождение уточняется. 24 июля он был задержан в Киеве.

Сегодня Печерский райсуд Киева избрал Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 150 млн грн, хотя прокуратура к началу заседания подготовила ходатайство об избрании экс-военкому меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

В суде Борисов посетовал на якобы плохое состояние здоровья, заявил, что ездил за границу якобы "на реабилитацию", и просил любую меру пресечения, кроме содержания под стражей.

СПРАВКА. 22 июня журналисты УП . 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что, кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. По данным НАПК, у него, в частности, нашли имение и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене. Кроме того, по данным следствия, в начале 2022 года Борисов, будучи начальником Одесского ТЦК, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и Испании, утверждают следователи.

23 июня 2023 года Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

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