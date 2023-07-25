Одесского экс-военкома Борисова арестовали с правом на залог в 150 млн грн
Бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн, был заключен под стражу на два месяца с правом внесения залога в 150 млн грн. Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда.
22 июля ГБР сообщило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн, в то же время заявив, что его местонахождение уточняется. 24 июля он был задержан в Киеве.
Сегодня Печерский райсуд Киева избрал Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 150 млн грн, хотя прокуратура к началу заседания подготовила ходатайство об избрании экс-военкому меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.
В суде Борисов посетовал на якобы плохое состояние здоровья, заявил, что ездил за границу якобы "на реабилитацию", и просил любую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
- 23 июня 2023 года Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с должности, но не из Вооруженных Сил Украины.
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