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Данилов об увольнении одесского военкома: Он останется в Вооруженных Силах

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 22:10
Данилов об увольнении одесского военкома: Он останется в Вооруженных Силах - Фото
Алексей Данилов (фото: СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что начальник Одесского областного военкомата, увольнение которого на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ президент Владимир Зеленский, будет уволен с занимаемой должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

"Во время войны мы не можем уволить человека из Вооруженных Сил, он будет уволен именно с этой должности, и куда он отправится, это уже решение за командиром, за теми людьми, в непосредственном подчинении которых он будет", – сказал Данилов.

22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать начальника Одесского областного ТЦК. На его жену там же записан офисный центр.

Данилов также прокомментировал данные журналистского расследования. Он сказал, что будет проведена проверка фактов, обнародованных журналистами, и если они подтвердятся, тогда, по его словам, уже "совсем другие органы будут разбираться, как так произошло".

Сегодня, 23 июня, Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Залужному немедленно уволить одесского военкома Евгения Борисова и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийвойнаВалерий ЗалужныйАлексей ДаниловЕвгений Борисов
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