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Батальон "Монако". Вышла вторая серия УП о топ-беглецах на Лазурном побережье: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 21:39
Фото - УП
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Украинская правда в понедельник, 17 октября, опубликовала вторую серию своего расследования "Батальон Монако" об украинских бизнесменах и чиновниках, пережидающих войну на Лазурном побережье.

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В объективы камер УП на этот раз попали бывший нардеп Виталий Хомутынник, бизнесмены Владислав Гельзин и Эдуард Кохан, бывший глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский, топ-менеджер ПриватБанка Игорь Лебединец.

Также журналисты обнаружили на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра неподалеку от Монако новую виллу бизнесмена Рината Ахметова. По информации французского кадастра, она зарегистрирована на одну из компаний бизнесмена, которая в 2016 году приобрела ее у Павла Фукса за 55 млн евро.

"В общей сложности только на Кап-Ферра, по нашим наблюдениям, 20 домов, где проживают украинские "беженцы"", – говорится в сюжете.

Ринат Ахметов не покидал территорию Украины с начала полномасштабной войны, в отличие от другого бизнесмена Игоря Палицы. Тот в начале августа, по данным УП, ездил в Канны, где у него с 2019 года есть имение.

Почти по соседству находится дом другого политика Александра Третьякова, зарегистрированного на компанию его жены.

Также в фильме показаны яхты Игоря Коломойского и Валерия Хорошковского, но без самих владельцев. 

  • После публикации первой серии УП о "Батальоне Монако" Государственное бюро расследований открыло уголовное производство и начало проверку обстоятельств выезда за границу всех героев материала.
Андрій Водяний
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украинская правда батальон монако
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