Украинские олигархи, некоторые из которых объявлены в международный розыск, с начала российского вторжения в Украину потянулись любоваться на красоты Середиземноморья. Этой теме посвящен документальный фильм "Батальон "Монако" журналиста Украинской правды Михаила Ткача.

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Персонажами фильма, снятого в Монако, стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, крупный застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киеврады Вадим Столар и другие.

Например, яхта Константина Жеваго (которая называется "Z" по первой букве его фамилии) вполне открыто бросает якорь на рейде Монако, хотя ее владельца разыскивает не только Украина, но и Интерпол.

В сентябре 2019 года против Жеваго было открыто уголовное производство о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн. 3 декабря 2019 года он был объявлен Украиной в международный розыск. 15 июля 2021 года Интерпол объявил его в розыск по делу по растрате $113 млн.

Братьев Суркисов с семьями авторы фильма "застукали" в элитном отеле, где они регулярно снимали апартаменты и в предыдущие годы. Они также являются постоянными клиентами казино "Монте-Карло".

Через месяц после начала вторжения России, 23 марта, ГБР сообщило, что Суркисы выехали из Украины с большой суммой наличных.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривавший создание специального реестра. Лицам из этого списка будет запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также необходимо будет подавать специальную декларацию.

СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года, но из-за войны создание реестра немного отложили. В июне секретарь СНБО Алексей Данилов сказал LIGA.net, что реестр олигархов "будет обязательно".

Сергей Бережной

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