СНБО утвердил положение о реестре олигархов – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны в мае провел заседание и проголосовал за положение о реестре олигархов. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью LIGA.net, которое выйдет завтра, 18 июня.
По его словам, соответствующий указ президента появится в ближайшее время. Данилов подчеркнул, что реестр олигархов "будет обязательно".
"Другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", — добавил он.
Помогла ли война провести определенную деолигархизацию, можно говорить после завершения российского вторжения, убежден Данилов. "Те люди, которых можно считать олигархами, по-разному себя ведут. Кто-то остался в стране, а кто-то убежал. Кто-то помогает максимально армии, хотя не делает селфи, не рассказывает о каждом автомобиле за €20 000, что сам его привез", – объясняет секретарь СНБО.
На уточняющий вопрос, речь ли о пятом президенте Петре Порошенко, Данилов заявил, что это не только тот человек, о котором мы упомянули. "Так же как и когда начали фотографироваться с автоматами – я таких называю "селфистами". Очень раздражает, когда с войны начинают делать политический кич. И таких, к сожалению, много", – говорит он.
- В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривавший создание специального реестра. Лицам из этого списка было бы запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации. Их обязали представлять специальную декларацию.
- СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года.
- В июне 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что создание реестра олигархов утратило свою актуальность, "ведь люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния".
Комментарии