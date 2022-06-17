СНБО утвердил положение о реестре олигархов – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны в мае провел заседание и проголосовал за положение о реестре олигархов. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью LIGA.net, которое выйдет завтра, 18 июня.

По его словам, соответствующий указ президента появится в ближайшее время. Данилов подчеркнул, что реестр олигархов "будет обязательно".

"Другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", — добавил он.

Помогла ли война провести определенную деолигархизацию, можно говорить после завершения российского вторжения, убежден Данилов. "Те люди, которых можно считать олигархами, по-разному себя ведут. Кто-то остался в стране, а кто-то убежал. Кто-то помогает максимально армии, хотя не делает селфи, не рассказывает о каждом автомобиле за €20 000, что сам его привез", – объясняет секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос, речь ли о пятом президенте Петре Порошенко, Данилов заявил, что это не только тот человек, о котором мы упомянули. "Так же как и когда начали фотографироваться с автоматами – я таких называю "селфистами". Очень раздражает, когда с войны начинают делать политический кич. И таких, к сожалению, много", – говорит он.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривавший создание специального реестра. Лицам из этого списка было бы запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации. Их обязали представлять специальную декларацию.

СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года.

В июне 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что создание реестра олигархов утратило свою актуальность, "ведь люди, которых мы раньше считали олигархами, потеряли центры своего влияния".

Юрий Смирнов

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