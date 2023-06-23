Зеленский подвел итоги СНБО: Привлечь к ответственности за негодные укрытия
На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны были рассмотрены темы укрытий гражданской защиты, коррупции в судах и пути Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Заседание СНБО. Внимание к трем большим темам", – написал президент.
Первыми обсуждались укрытия.
"Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", – заявил президент.
Вторым на повестке дня обсуждали коррупцию в судах.
"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия", – сообщил Зеленский.
По его словам, отдельно будет прорабатываться механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.
"Третье – наше будущее у ЕС. Ускоряем работу по выполнению европейских рекомендаций", – написал президент.
21 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании могут быть приняты определенные кадровые решения.
- Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты у закрытого хранилища погибли люди.
- Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.
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