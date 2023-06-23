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Зеленский подвел итоги СНБО: Привлечь к ответственности за негодные укрытия

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23.06.2023, 15:45
Зеленский подвел итоги СНБО: Привлечь к ответственности за негодные укрытия - Фото
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На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны были рассмотрены темы укрытий гражданской защиты, коррупции в судах и пути Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Заседание СНБО. Внимание к трем большим темам", – написал президент.

Первыми обсуждались укрытия.

"Первая – безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", – заявил президент.

Вторым на повестке дня обсуждали коррупцию в судах.

"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия", – сообщил Зеленский.

По его словам, отдельно будет прорабатываться механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.

"Третье – наше будущее у ЕС. Ускоряем работу по выполнению европейских рекомендаций", – написал президент.

21 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании могут быть приняты определенные кадровые решения.

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Наталья Медведева
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укрытияВладимир Зеленскийснбо
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