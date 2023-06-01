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Зеленский: Укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей видео

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01.06.2023, 21:58
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Президент Владимир Зеленский заявил, что укрытия гражданской защиты должны быть круглосуточно доступны для людей, это должны обеспечивать местные власти. Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении 1 июня.

Президент выразил соболезнования родным и близким тех, чьи жизни забрали российские удары.

Он отметил, что Украина делает максимум, чтобы защитить людей.

"Не было такой международной встречи, не было таких международных переговоров, на которых не поднимался бы вопрос ПВО для Украины", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что людей необходимо защищать на всех уровнях.

"Защита людей – это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто. Это обязанность представителей местных властей, очень конкретная обязанность – обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что если власти на местах не выполняют свои обязанности, то прямая обязанность стражей порядка – привлекать к ответственности.

  • В ночь на 1 июня Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими и крылатыми ракетами. Погибли три человека, среди них – ребенок.
  • Предварительно силами и средствами Воздушных сил ВСУ 10 из 10 ракет были уничтожены.
  • Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.
  • Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Задержаны четыре человека.

Читайте также: Российская ракета убила людей у закрытого укрытия. Что произошло и как реагирует власть

Наталья Медведева
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