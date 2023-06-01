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Зеленський: Укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади видео

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01.06.2023, 21:58
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Президент Володимир Зеленський заявив, що укриття цивільного захисту мають бути цілодобово доступні для людей, це має забезпечувати місцева влада. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 червня.

Президент висловив співчуття рідним та близьким тих, чиї життя забрали російські удари.

Він наголосив, що Україна робить максимум, щоб захистити людей.

"Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не порушувалося б питання ППО для України", – сказав глава держави.

Він наголосив, що людей необхідно захищати на всіх рівнях.

"Захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене. Це обов’язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов’язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що якщо влада на місцях не виконує своїх обов'язків, то прямий обов'язок правоохоронців – притягувати до відповідальності.

  • У ніч на 1 червня Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними та крилатими ракетами. Загинуло троє людей, серед них – дитина.
  • Попередньо силами та засобами Повітряних сил ЗСУ 10 із 10 ракет було знищено.
  • Житель Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.
  • Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Затримано чотирьох людей.

Читайте також: Російська ракета вбила людей біля закритого укриття. Що сталося і як реагує влада

Наталія Медведєва
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