ППО збила 10 з 10 ракет, які Росія запустила по Київській області – Генштаб

Сьогодні вночі Росія знову застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил ЗСУ 10 з 10 ракет були знищені. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

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Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря, попередньо балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

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