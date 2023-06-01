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ПВО сбила 10 из 10 ракет, которые Россия запустила по Киевской области – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 07:14
ПВО сбила 10 из 10 ракет, которые Россия запустила по Киевской области – Генштаб - Фото
Искандер-М (фото - скриншот с видео)

Сегодня ночью Россия снова применила ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно силами и средствами Воздушных сил ВСУ 10 из 10 ракет были уничтожены. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

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За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура.

  • Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

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Вадим Ребрина
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