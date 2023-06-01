Россия снова атаковала Киев ракетами: есть жертвы и разрушения, среди погибших двое детей

Россия ночью снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших двое детей. Об этом сообщает КМВА.

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Деснянский район

Погибли три человека, из них двое детей (возраст 5-6 и 12-13 лет). Семь человек госпитализированы, еще двоим помощь предоставлена на месте.

Повреждения:

В жилом доме выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.

Также зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику; повреждены две школы – выбиты окна и двери; поврежден участковый пункт полиции; в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Днепровский район

Трое пострадавших, двое из них госпитализированы.

Повреждения.

В одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.

Также зафиксировано падение обломков на административное здание; есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели; зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, в зеленых зонах.

Дарницкий район

Информация о пострадавших отсутствует.

Повреждения.

В одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Кроме того, поврежден трубопровод горячего водоснабжения; обломки упали на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже; зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

Предыдущая атака россиян на столицу была 29 мая. 30 мая обстрелы не зафиксированы.

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