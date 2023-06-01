Росія знов атакувала Київ ракетами: є жертви й руйнування, серед загиблих двоє дітей

Росія вночі знову атакувала Київ з повітря, попередньо, балістичними ракетами. Всі цілі було збито протиповітряною обороною, проте є руйнування і жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих двоє дітей. Про це повідомляє КМВА.

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Деснянський район

Загинуло три особи, з них двоє дітей (вік 5-6 та 12-13 років). Семеро людей госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

Пошкодження:

У житловому будинку вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Також зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку; пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері; пошкоджено дільничний пункту поліції; внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район

Троє постраждалих, двох із них госпіталізовано.

Пошкодження.

В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Також зафіксовано падіння уламків на адміністративну будівлю; є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли; зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, у зелених зонах.

Дарницький район

Інформація щодо постраждалих наразі відсутня.

Пошкодження.

В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання; уламки впали на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі; зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Попередня атака росіян на столицю була 29 травня. 30 травня обстрілів не зафіксовано.

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