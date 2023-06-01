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Неизвестные обстреляли Белгородскую область РФ: видео

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 06:57
Неизвестные обстреляли Белгородскую область РФ: видео - Фото
Воронка возле Белгорода (иллюстративное фото - соцсети)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об обстреле города Шебекино. По данным губернатора, пострадали два человека.

Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности госпитализирован, состояние тяжелое. Состояние второго пострадавшего – средней степени тяжести.

Обстрел, по словам Гладкова, продолжался на протяжении часа.

  • Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших двое детей.
Вадим Ребрина
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Белгород
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