Неизвестные обстреляли Белгородскую область РФ: видео
01.06.2023, 06:57
Воронка возле Белгорода (иллюстративное фото - соцсети)
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об обстреле города Шебекино. По данным губернатора, пострадали два человека.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности госпитализирован, состояние тяжелое. Состояние второго пострадавшего – средней степени тяжести.
Обстрел, по словам Гладкова, продолжался на протяжении часа.
- Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших двое детей.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии