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Невідомі обстріляли Бєлгородську область РФ: відео

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 06:57
Невідомі обстріляли Бєлгородську область РФ: відео - Фото
Вирва біля Бєлгорода (ілюстративне фото - соцмережі)

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram про обстріл міста Шебекіно. За даними губернатора, постраждали двоє осіб.

Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки госпіталізований, стан тяжкий. Стан другого постраждалого – середнього ступеня тяжкості.

Обстріл, за словами Гладкова, продовжувався протягом години.

  • Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ із повітря, попередньо балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
Вадим Ребрина
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