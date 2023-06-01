Невідомі обстріляли Бєлгородську область РФ: відео

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram про обстріл міста Шебекіно. За даними губернатора, постраждали двоє осіб.

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Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки госпіталізований, стан тяжкий. Стан другого постраждалого – середнього ступеня тяжкості.

Обстріл, за словами Гладкова, продовжувався протягом години.

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ із повітря, попередньо балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

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